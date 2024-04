Ritrovate a Napoli le ragazzine scomparse nel Ravennate

agenzia

Rintracciate dai carabinieri, sono in ottima salute

NAPOLI, 29 MAR – I carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno e quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, in stretto coordinamento con personale del Nucleo Investigativo di Ravenna, hanno rintracciato la 12enne Michelle Carlucci e l’amica 13enne Sofia Rivera Alvares, entrambe della provincia di Ravenna, allontanatesi la mattina del 27 marzo scorso, prima di entrare a scuola, senza dare notizie ai propri genitori. Le ragazzine sono state trovate in un B&B di corso Arnaldo Lucci, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di Piazza Garibaldi. Le due ragazzine sono in ottimo stato di salute, fanno sapere i carabinieri, e verranno riaffidate ai genitori che sono in arrivo nella stazione carabinieri di San Pietro a Patierno.

