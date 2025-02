Ritrovato in Cile un pinguino originario della Nuova Zelanda

agenzia

L'animale avrebbe percorso 7.800 km per arrivare in sudamerica

SANTIAGO DEL CILE, 14 FEB – Il ritrovamento di un pinguino delle isole Snares, una specie originaria della Nuova Zelanda, sulla costa cilena di Punta Arenas, nella regione di Magellano a 7.800 chilometri di distanza dalla sua zona di origine, ha destato stupore nella comunità scientifica locale. L’esemplare, secondo quanto riferisce il Servizio nazionale per la pesca e l’acquacoltura (Sernapesca) è stato trovato nella notte del 30 gennaio dagli abitanti della città che lo hanno protetto dai cani che vagavano nella zona costiera. Le autorità confermano che il pinguino non presentava al momento del ritrovamento ferite visibili ed era in condizioni fisiche ottimali. Il pinguino di Snares è classificato come vulnerabile nella Lista rossa delle specie minacciate e la sua popolazione è stimata in soli 63.000 individui adulti. “La presenza di questo esemplare rappresenta un evento estremamente insolito e non sono stati segnalati avvistamenti di questa specie in precedenza nella regione o in Cile”, ha affermato la direttrice regionale di Sernapesca, Ximena Gallardo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA