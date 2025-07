Ritrovato l’attivista keniano sequestrato in Tanzania

agenzia

Mwagodi avrebbe subito torture. Ong: 'non è incidente isolato'

NAIROBI, 27 LUG – L’attivista per i diritti umani keniano Mwabili Mwagodi, scomparso giorni fa in circostanze misteriose nella vicina Tanzania, è stato ritrovato vivo oltre confine e sta ricevendo cure mediche a Mombasa. Secondo Hussein Khalid, direttore della ong Vocal Africa, che accusa le polizie dei due Paesi di avere organizzato il suo sequestro, Mwagodi è stato abbandonato in una foresta nella contea di Kwale, intorno alle 3:00 del mattino, come riporta Capital News, e avrebbe subito torture. La sua scomparsa era stata collegata alle critiche per le controverse raccolte di fondi del presidente William Ruto e aveva scatenato proteste nel Paese. “Non si tratta di un incidente isolato – ha detto Khalid -, c’è un chiaro schema dei governi dell’Africa orientale che collaborano silenziosamente per colpire i critici”. Lo scorso giugno uno dei leader degli attivisti keniani, Boniface Mwangi e la collega ugandese Agather Atuhaire, erano stati sequestrati e torturati dalle autorità tanzaniane, secondo quanto raccontato da loro e confermato da medici e ong.

