Ritrovato l’operaio disperso nell’incendio all’università

agenzia

Procura in attesa dell'informativa, poi sarà aperto un fascicolo

ROMA, 04 GIU – E’ stato ritrovato l’operaio dato inizialmente per disperso nell’incendio alla Facoltà di Agronomia dell’Università della Tuscia, a Viterbo. Alcuni studenti e dipendenti dell’ateneo e residenti della zona si sono recati all’ospedale Santa Rosa con sintomi da intossicazione da fumo. Ad andare a fuoco anche sostanze chimiche di laboratorio e plastica: nell’area oltre ad una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza anche un odore acre. La Procura di Viterbo è in attesa di una prima informativa dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine intervenute. Gli inquirenti, dopo l’arrivo dell’incartamento, procederanno alla formale apertura di un fascicolo di indagine. Intanto l’Università ha sospeso corsi ed esami per oggi e domani nella sede di Viterbo, mentre il comune ha invitato la popolazione a tenere chiuse le finestre e disattivare i condizionatori. Per gli esercizi pubblici vietata anche la raccolta di grano e cereali.

