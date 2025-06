Rivolta Marassi, domiciliari in ospedale per giovane abusato

agenzia

Si cerca struttura per ospitarlo quando verrà dimesso

GENOVA, 06 GIU – Sono stati disposti gli arresti domiciliari per il ragazzo di 18 anni abusato e seviziato nel carcere di Marassi da quattro compagni di cella, scatenando la rivolta di detenuti mercoledì. Lo ha deciso la giudice Angela Nutini accogliendo la richiesta dell’avvocato Celeste Pallini. La giudice ha disposto i domiciliari in ospedale con la scorta. La legale cercherà adesso una struttura sanitaria che potrà ospitare il giovane non appena verrà dimesso.

