Roberto Salis, Ilaria fuori dalla civiltà per 16 mesi

agenzia

'Molto felice ma è anche molto provata e pallida'

ROMA, 23 MAG – ‘Ilaria è molto provata, molto pallida, è stata fuori dalla civiltà per 16 mesi. È molto felice di stare con suo padre e sua madre’ ma ‘la sua situazione è ancora molto difficile visto che rischia 24 anni di carcere’. È quanto ha detto Roberto Salis nel corso di una conferenza stampa a Budapest.’Ilaria adesso deve riprendere contatti con l’umanità, è isolata da 16 mesi e non ha idea di cosa sia successo attorno a lei”‘, ha aggiunto il padre si Ilaria Salis, spiegando che “ha fatto quello che aveva detto che avrebbe fatto: ha.mangiato una pizza”. “Adesso deve reintegrare il suo stato psicofisico, è decisamente provata, per cui deve rimettersi a posto fisicamente e poi entrerà a pieno titolo nella campagna elettorale’, ha concluso.

