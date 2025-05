Rocca, ‘Corte dei Conti verificherà su Expo Osaka, sono sereno’

agenzia

'Non sottratto un euro a sanità o servizi,si tratta di fondi Ue'

ROMA, 30 MAG – “Io sono sereno. La Corte dei Conti verificherà. Ma voglio dire ai cittadini che si tratta di fondi europei dedicati all’internazionalizzazione e non è stato sottratto un euro alla sanità o ai servizi per i cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca all’Aria che Tira su La7, in merito all’apertura del fascicolo di indagine da parte della Corte dei Conti per la trasferta della Regione Lazio all’Expo di Osaka. Sulle spese della Regione Lazio per l’Expo di Osaka la Procura regionale della Corte dei Conti ha aperto il fascicolo di indagine per un eventuale danno erariale a seguito dell’esposto presentato dal consigliere regionale del Lazio e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato. La notizia è anticipata da alcuni quotidiani. Nell’esposto dell’ex assessore, oltre alla segnalazione della folta delegazione, era stata fatta la richiesta di accertare eventuale danno erariale sui costi della missione costata circa 1,8 milioni, contestando anche le spesse della comunicazione esterna, e dei gadget, come trolley, foulard, e cravatte. “La missione della Regione Lazio all’Expo di Osaka è costata circa 1,8 milioni di euro, per la delegazione è stato speso poco meno del 10 %”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca all’Aria che Tira su La7. “Non erano 60 persone, il tema è più complesso – ha precisato Rocca parlando della delegazione -: erano 42 o 43 persone. Circa 40 persone sono dello staff regionale, ma anche della sovrintendenza che ha accompagnato il Michelangelo che abbiamo portato, poi ci sono 544 imprese che sono venute con fondi stanziati in parte dalla Regione e in parte della Camera di Commercio per promuovere le realtà imprenditoriali della nostra Regione – ha spiegato – , perché l’Expo è far conoscere le nostre bellezze”. “I prodotti audiovisivi servono per promuovere la regione – ha aggiunto parlando delle voci di spesa -, perché allo stand sono passati oltre 100 mila persone, non fanno parte dei costi della realizzazione”.

