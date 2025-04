Roccella, adozione embrioni congelati a tutela della vita

agenzia

'Da tempo avevo in mente di realizzare questa idea'

ROMA, 22 APR – “Il problema degli embrioni crioconservati, che si accumulano a migliaia, rimanendo eternamente in una condizione di sospensione, è una questione che bisogna porsi. L’adozione è una possibilità importante. Sarà una proposta positiva, a favore della vita”. Lo afferma la ministra per la Famiglia e la Natalità Eugenia Roccella interpellata dall’ANSA. “E’ una vecchia idea di Carlo Casini – ricorda la ministra – su cui poi c’è stato anche, già nel 2005, un parere del Comitato nazionale di Bioetica. Da tempo avevo in mente di riprendere e realizzare questa idea. Con il mio ministero insieme ai ministeri della Giustizia e della Salute stiamo lavorando alla predisposizione del testo, che ovviamente è molto delicato per la materia che tratta e richiede cura e attenzione”.

