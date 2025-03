Rogo in concessionaria Tesla a Roma,tra ipotesi anche dolo

agenzia

Al vaglio immagini delle telecamere, bruciate 17 vetture

ROMA, 31 MAR – Si indaga a 360 gradi per far luce sulle cause del maxi rogo divampato nella notte in una concessionaria Tesla alla periferia di Roma che ha coinvolto 17 auto. Sul posto vigili del fuoco e polizia che indagano sull’accaduto. Le fiamme sono state spente dai pompieri e sono stati effettuati rilievi. Gli investigatori vaglieranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al momento non si può escludere nessuna ipotesi, compreso il dolo.

