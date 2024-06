Roland Garros: Binaghi, Paolini in finale? Non ho parole

agenzia

'Spero che non sia un sogno ma se lo è vi prego non svegliatemi'

PALERMO, 06 GIU – “Non ho idea di cosa stia succedendo. lo dico a cuore aperto: non capivamo il perchè stavamo retrocedendo in D in Coppa Davis, Non capivamo perchè non trovavamo giocatori e c’erano sempre polemiche. Oggi francamente non ci sono parole per spiegare il perchè riusciamo a raggiungere tutti questi risultati”. Lo ha detto con emozione il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, appena appreso della vittoria di Jasmine Paolini in semifinale al Roland Garros. “Ci dicevamo che non era possibile che noi italiani non riuscissimo a vincere mezza partita di tennis – ha aggiunto Binaghi. che ha incontrato dirigenti e tecnici dei circoli palermitani al Country Time Club di Palermo nell’ambito del Davis Trophy Tour -. Adesso al contrario che devo dire? Siamo tutti molto contenti. Spero che non sia un sogno, ma se lo è vi prego non svegliatemi”.

