Roland Garros: Medvedev batte Machac e accede agli ottavi

agenzia

Supera il terzo turno anche il canadese Auger-Aliassime

ROMA, 01 GIU – Il russo Daniil Medvedev si è qualificato per gli ottavo di finale del torneo del Roland Garros, battendo il ceco Tomas Machac in quattro set, col punteggio di 7-6, 7-5, 1-6, 6-4. Il prossimo rivale del numero 5 al mondo sarà l’australiano Alex De Minaur, che ha eliminato il tedesco Jan Lennard Struff. Un posto negli ottavo l’ha prenotato anche Felix Auger-Aliassime, che ha superato lo statunitense Ben Shelton per 6-4, 6-2, 6-1 nel prosieguo del match interrotto ieri per pioggia. Ad attendere il canadese sarà Carlos Alcaraz

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA