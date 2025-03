Roma: Casu (Pd), ‘grave e inaccettabile profanazione luogo memoria, forte condanna’

agenzia

Roma, 6 mar “Un episodio grave e inaccettabile che deve essere condannato con forza e determinazione: la sofferenza del popolo palestinese non può e non deve essere strumentalizzata da delinquenti intenzionati a spargere nelle nostre città odio antisemita profanando un luogo nato per coltivare la memoria dell’orrore della Shoah”. Lo dice all’Adnkronos il deputato del Pd Andrea Casu a proposito della vicenda del museo della Shoah di Roma.

