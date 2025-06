Roma, è ufficiale la cessione di Zalewski all’Inter

agenzia

Operazione a titolo definitivo dopo il prestito di gennaio

ROMA, 23 GIU – “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Nicola Zalewski all’Inter”, così il club giallorosso in una nota sul proprio sito. Il calciatore, già a gennaio, si era trasferito in nerazzurro in prestito, facendo parte della rosa nerazzurra arrivata in finale di Champions League. “Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Zalewski ha collezionato 123 presenze e 2 gol con la maglia della Roma -si legge ancora nella nota del club romanista -. In bocca al lupo per il futuro, Nicola!”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA