Roma: Magi (+Eu), ‘Meloni farà calare ignobile silenzio?’

agenzia

Roma, 20 giu “Una aggressione in pieno giorno da parte di attivisti di Casapound a dei ragazzi che stavano tornando a casa dopo la manifestazione delle opposizioni di martedì. Vorrei chiedere al ministro Ciriani se considera anche queste ‘immagini frammentate, decontestualizzate e riprese in un ambito privato’ come ha detto sui giovani di FdI che inneggiavano al Duce”. Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“Vorrei chiedere alla premier Meloni se anche su questo farà calare il suo solito ignobile silenzio. Perchè l’aggressione di Colle Oppio è figlia del clima di violenza che questa maggioranza ha sdoganato fin dentro le aule parlamentari. Anche per questo, stasera +Europa sarà al Presidio di Piazza Vittorio. Dobbiamo denunciare questo clima di odio e violenza e dobbiamo farlo tutti uniti”, conclude Magi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA