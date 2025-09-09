Roma: Rampelli, ‘inaccettabile attacco a Carabinieri’

agenzia

Roma, 9 set. “È inaccettabile leggere per mezzo stampa che dei Carabinieri siano attaccati da quattro criminali in mezzo alla strada a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma, durante un controllo antidroga. E ancora più inaccettabile è che gli aggressori siano già tutti liberi, rimandati a casa dalla magistratura, probabilmente con gli arresti domiciliari: una specie di ‘smart working’ della droga. Dobbiamo avere il coraggio di combattere la criminalità fino in fondo aumentando i presidi di sicurezza come è stato fatto (ma occorre insistere) ma al contempo imprimendo maggiore severità nelle indagini e nelle sanzioni. Altrimenti le grandi città italiane resteranno in mano alla criminalità organizzata, mettendo in croce i cittadini onesti e menomando le Forze dell’Ordine dell’autorità morale per essere rispettati e temuti dai delinquenti seriali”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.