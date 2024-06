Roma: Serracchiani, ‘su aggressione tutti elementi perché Procura proceda’

agenzia

Roma, 20 giu. “Gravissima l’aggressione ai danni degli studenti della Rete degli studenti medi e di Sinistra Universitaria che rientravano dalla manifestazione a difesa della Costituzione e dell’unità nazionale. Apprendiamo che alcuni degli aggressori, membri di Casapound, sono stati già identificati dalle Forze dell’ordine e che sia stata già informata la Procura”. Così in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria Pd.