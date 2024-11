Roma: Silvestri (M5S), ‘domani al ministero con Acea e Comune per cittadini senza acqua’

agenzia

Roma, 13 nov. “Domattina andrò al ministero dell’Ambiente per incontrare una delegazione ministeriale, il Comune di Roma e Acea per trovare una soluzione per i migliaia di cittadini che in diverse zone di Roma sono senz’acqua da mesi. In questa settimana, dopo aver già portato una interpellanza in Parlamento, mi sono recato nelle case di diverse famiglie che non possono nemmeno lavarsi. La situazione va risolta rapidamente e mi auguro che le istituzioni preposte collaborino attivamente”. Così sui suoi social Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA