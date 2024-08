Roma: tifosi a Ciampino pronti ad accogliere Dovbyk

agenzia

A breve lo sbarco del nuovo attaccante ucraino

ROMA, 01 AGO – Dopo l’arrivo di Matias Soule’ a Fiumicino, accolto da un bagno di folla, per i tifosi della Roma e’ un’altra giornata all’insegna dell’attesa e dell’affetto verso i nuovi giocatori che indosseranno la maglia giallorossa: sono, al momento una cinquantina di tifosi, per lo più giovanissimi, che, nonostante il grande caldo, all’aeroporto di Ciampino, vicino al settore dell’aviazione generale, attendono lo sbarco del nuovo attaccante ucraino, Artem Dovbyk, in arrivo intorno a mezzogiorno a bordo di un volo privato, assieme al suo agente, al Direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi ed al Ceo giallorosso, Lina Soulokou. Riparandosi all’ombra di alcuni alberi, con indosso maglie giallorosse, e tra lo sventolio di alcune sciarpe e bandiere, si preparano ad accogliere “calorosamente” il nuovo “bomber” dell’attacco.

