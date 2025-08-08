Roma: Trancassini, ‘io campo? Se chiamato nessuno in Fdi si tirerebbe indietro’

agenzia

Roma, 8 ago. “FdI è pronta alla sfida impegnativa di parlare ai romani, di scrivere insieme agli alleati un programma ambizioso, di far uscire i cittadini dalla rassegnazione e dalla convinzione che i mali di Roma siano genetici. La coalizione sceglierà in un tempo ragionevole il miglior candidato sindaco. Io in campo? Il presidente Meloni saprà individuare insieme agli alleati il candidato migliore: io penso che nessuno, nella classe dirigente di Fdi, se indicato, si tirerebbe indietro”. Lo ha detto Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale del partito per il Lazio, in un’intervista al Il Sole 24 Ore.

Quanto al ddl per Roma Capitale osserva: “Il disegno di legge costituzionale su Roma Capitale è una magnifica notizia per la città e per l’Italia. Ci voleva il coraggio del presidente Meloni per tagliare questo traguardo. Attribuire più poteri a Roma rappresenta un passaggio anche culturale. La città potrà legiferare su undici materie, offrendo tempestivamente ai cittadini le risposte che finora sono mancate, senza più rimpalli tra Comune e Regione”.