Roma: Zingaretti, ‘silenzio di governo e destra è complicità’

Roma, 20 giu. “Siamo qui a piazza Vittorio al fianco di studentesse e studenti per difendere la democrazia, dire no alla violenza. Ringrazio le forze dell’ordine e la Digos che prontamente hanno identificato i responsabili confermando la matrice politica di estrema destra dell’aggressione”. Così Nicola Zingaretti intercettato in Piazza Vittorio durante la manifestazione antifascista convocata da Cgil, Anpi e organizzazioni studentesche.