Romania: Borghi (Iv), ‘Meloni deve fare scelta, non si è euroatlantici a targhe alterne’

Roma, 8 dic. “Salvini sulla Romania? Il leader della Lega è inquietante ma non sorprendente. Che ci sia un’intima contraddizione interna al governo mi pare di tutta evidenza. Giorgia Meloni rispetto a questi temi deve fare una scelta di fondo: non si è euroatlantici a targhe alterne. Anche se per onestà questo accade anche a sinistra, leggo le dichiarazioni di Conte”. Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato e componente del Copasir.