Romania: in migliaia a Bucarest a manifestazione pro-Ue

Bucarest, 15 mar. Diverse migliaia di persone stanno prendendo parte ad una manifestazione pro-Europa in piazza della Vittoria, a Bucarest. Lo scrive Agerpres, secondo cui sono state decise limitazioni alla circolazione stradale nella capitale romena. La manifestazione è organizzata da EuRoManifest, insieme alle Comunità Declic, Resistance e Corruption Kills, e si presenta come un raduno pacifico e solidale per il rispetto dei valori europei.

