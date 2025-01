Romania: mamma Filippo Mosca, ‘non vedo l’ora di riabbracciarlo, ora ricominciamo a lottare’**

agenzia

Palermo, 30 gen. “Una gioia a metà. Siamo contenti e sollevati di avere strappato Filippo alle carceri romene e a tutto il sistema romeno ma è ovvio che questa condanna pesa ancora come un macigno sia su di noi che su Filippo che non riesce a farsene una ragione”. A parlare con l’Adnkronos è Ornella Matraxia, la mamma del trentenne nisseno Filippo Mosca, arrestato in Romania nel 2023 per traffico internazionale di stupefacenti e condannato a 8 anni e tre mesi. Filippo era detenuto nel carcere di Bucarest fino a ieri quando è stato estradato in Italia e portato nel carcere di Viterbo.