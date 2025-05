agenzia

Roma, 19 mag. “Davvero una buona notizia per l’Europa la vittoria del candidato europeista Dan in Romania. In queste elezioni si è visto veramente di tutto, ma alla fine i rumeni hanno scelto la democrazia e lo Stato di diritto”. Lo scrive sui social il senatore Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia viva.

