Romania, Simion rivendica la vittoria, ‘sono presidente’

BUCAREST, 18 MAG – In Romania il leader dell’ultradestra ed euroscettico George Simion ha dichiarato pubblicamente di essere il vincitore delle elezioni presidenziali, nonostante i primi exit poll indichino il sindaco centrista moderato di Bucarest Nicușor Dan in netto vantaggio. Parlando poco dopo la chiusura dei seggi alle 21 locali (le 20 in Italia), Simion ha affermato: “Siamo i vincitori chiari di queste elezioni. Rivendichiamo la vittoria in nome del popolo romeno” . Ha inoltre definito il risultato come “la vittoria di Călin Georgescu”, suo alleato politico.

