Rosa Mundi porta al Padiglione Italia ‘Umanità in viaggio’

'Sette delle 14 valigie presentate alla Biennale nel 2022'

OSAKA, 14 APR – “Umanità in viaggio”, l’opera di Rosa Mundi, approda a Expo 2025 Osaka nel Padiglione Italia. “Sono 7 delle 14 valigie che erano state presentate alla Biennale di Venezia 2022” racconta all’ANSA l’artista vincitrice dell’Award alla Biennale di Cipro nel 2023. L’artista originaria di Venezia arriva proprio nella settimana in cui la Serenissima sarà capofila del Padiglione con la sua storia. Il legame con il capoluogo veneto si trova anche nei materiali delle sue opere. Tratte dalla nota installazione “Posologia Umana”, sono composte originariamente di 17 valigie in vetro e plastica riciclata dal mare, tempera naturale e organica marina ricavata dall’artista dalle meduse che spiaggiano sulla spiaggia del Bacan, nell’isola di San Erasmo nella laguna veneta, e ad una valigia di marmo nero con fossili e da altre due opere selezionate ed esposte, invece, per il Padiglione Italiano alla Biennale di Durazzo nel 2024. Umanità in viaggio “è un racconto del genio dell’uomo, dell’umanità, un genio buono, un genio che è al servizio dell’uomo e in particolare l’italiano” spiega l’artista. Per completare l’installazione si aggiunge un’opera dell’artista Rosa Mundi sulla prima forma di creazione di un umanoide – robot nella letteratura italiana denominata “Pinocchio 2000: intelligenza artificiale”. Un’opera, conclude l’artista, che “ci racconta di come la bugia, la menzogna diventa duplice come la fake news che diventa dogma una volta che entra nell’enciclopedia del cyberspazio”.

