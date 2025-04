Rosa ristretta per ad Stellantis, il 30 aprile i conti

agenzia

Corsa a due Filosa-Picat, entro giugno la scelta

(di Amalia Angotti) (ANSA) – TORINO, 26 APR – Stellantis si prepara ad approvare il 30 aprile i conti del primo trimestre del 2025, mentre continua la ricerca del nuovo amministratore delegato che, come ha confermato il presidente John Elkann in occasione dell’assemblea degli azionisti, arriverà entro giugno. La rosa per la scelta del successore di Carlos Tavares è sempre più ristretta e sembra orientarsi verso una soluzione interna. I più quotati sono due nomi di manager del gruppo: il napoletano Antonio Filosa, cinquantenne, oggi alla guida delle Americhe e responsabile globale della qualità, e Maxime Picat, responsabile acquisti del gruppo, con l’italiano che sembra avere sempre più chance.

