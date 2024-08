Rosella Sensi al padre Franco, “vedessi ora la tua Visso”

agenzia

La sindaca ricorda il presidente della Roma scomparso 16 anni fa

VISSO, 17 AGO – “Mi piacerebbe tanto che tu vedessi ora la tua Visso che cerca di rinascere”: così in un post Facebook la sindaca di Visso (Macerata), Rosella Sensi, si rivolge al padre Franco – storico presidente della Roma calcio – nel giorno del 16esimo anno dalla scomparsa. La figlia ricorda sui social proprio la ricorrenza, scrivendo: “Sono passati 16 anni, ma a me sembra ancora ieri”. “Ricordo – aggiunge la sindaca – la tua dolcezza, il tuo affetto e la tua personalità”. Per poi continuare con il riferimento alla cittadina marchigiana devastata nel 2016 dai terremoti: “Mi piacerebbe tanto che tu vedessi ora la tua Visso che cerca di rinascere”. “E sono sicura che manchi tanto ai tifosi della Roma, della tua Roma – continua Rosella – Te ne sei andato lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi”. Per poi concludere con un “Ti voglio bene papà”. Il presidente Sensi è tutta la sua famiglia era da sempre legato a Visso, un legame che oggi continua con la figlia che alle ultime elezioni comunali ha conquistato la fascia tricolore.

