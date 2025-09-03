agenzia
Rozza (SISSA) alla guida della matematica applicata italiana
Docente Analisi Numerica da domani è il nuovo presidente SIMAI
TRIESTE, 03 SET – Gianluigi Rozza, professore alla SISSA di Trieste ed esperto di analisi numerica e calcolo scientifico, è il nuovo presidente della SIMAI (Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale). La notizia è giunta dopo la riunione del direttivo della SIMAI, al convegno biennale della Società, in corso alla SISSA in questi giorni; il passaggio di carica è in programma domani. Costituita nel 1989, la SIMAI ha l’obiettivo di promuovere la ricerca matematica nelle scienze applicate e industriali proponendo una visione della matematica applicata trasferibile dall’accademia all’industria. È caratterizzata da un approccio interdisciplinare, che comprende applicazioni che spaziano dalla tecnologia alle scienze biologiche, economiche e sociali. “La matematica applicata e industriale sta assumendo un ruolo sempre più importante nelle rivoluzioni in corso che coinvolgono tanti ambiti scientifici e tecnologici. Un paese che guarda all’ innovazione in modo strategico ha un grande bisogno di progredire nella matematica applicata e industriale” ha affermato Rozza. “Il nuovo direttivo Simai ha riposto in me grande fiducia, che traduco in una grande responsabilità per il ruolo stesso di Simai nella comunità matematica italiana”, ha aggiunto.