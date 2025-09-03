Rozza (SISSA) alla guida della matematica applicata italiana

agenzia

Docente Analisi Numerica da domani è il nuovo presidente SIMAI

TRIESTE, 03 SET – Gianluigi Rozza, professore alla SISSA di Trieste ed esperto di analisi numerica e calcolo scientifico, è il nuovo presidente della SIMAI (Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale). La notizia è giunta dopo la riunione del direttivo della SIMAI, al convegno biennale della Società, in corso alla SISSA in questi giorni; il passaggio di carica è in programma domani. Costituita nel 1989, la SIMAI ha l’obiettivo di promuovere la ricerca matematica nelle scienze applicate e industriali proponendo una visione della matematica applicata trasferibile dall’accademia all’industria. È caratterizzata da un approccio interdisciplinare, che comprende applicazioni che spaziano dalla tecnologia alle scienze biologiche, economiche e sociali. “La matematica applicata e industriale sta assumendo un ruolo sempre più importante nelle rivoluzioni in corso che coinvolgono tanti ambiti scientifici e tecnologici. Un paese che guarda all’ innovazione in modo strategico ha un grande bisogno di progredire nella matematica applicata e industriale” ha affermato Rozza. “Il nuovo direttivo Simai ha riposto in me grande fiducia, che traduco in una grande responsabilità per il ruolo stesso di Simai nella comunità matematica italiana”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA