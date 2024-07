Ruba acqua potabile da pozzo per irrigare terreno, denunciato

agenzia

Scoperto nel Catanese un allaccio abusivo con tubo di 130 metri

CASTIGLIONE DI SICILIA, 27 LUG – Rubava acqua da un pozzo d’acqua potabile destinata alla rete idrica comunale di Castiglione di Sicilia, nel Catanese, per irrigare un terreno di sua proprietà. E’ l’accusa contestata un 69enne che è stato denunciato per furto aggravato da Carabinieri. A fare la scoperta sono stati i militari dell’Arma durante un controllo, con agenti della Polizia locale e con personale del Comune, a un pozzo nella frazione Gravà di contrada Manganelli. I Carabinieri hanno notato subito che la recinzione che delimita l’area era stata in parte divelta e hanno poi scoperto che alla pompa di prelevamento era stato agganciato un grosso tubo in polietilene lungo circa 130 metri che finiva in una vasca per l’irrigazione, all’interno di un terreno di proprietà del 69enne. Quest’ultimo, sentito dagli investigatori, ha ammesso le proprie responsabilità.

