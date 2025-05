Rubio a Bbc, Usa preoccupati da situazione umanitaria a Gaza

agenzia

'Non siamo immuni o insensibili'

NEW YORK, 15 MAG – Gli Stati Uniti sono “preoccupati” dalla situazione umanitaria a Gaza. Lo ha detto il segretario di stato Marco Rubio alla Bbc chiedendo nuovamente ad Hamas di arrendersi e liberare gli ostaggi. “Detto questo non siamo immuni o insensibili alle sofferenze della popolazione di Gaza e sono che ci sono opportunità per fornire aiuto”, ha osservato Rubio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA