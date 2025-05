Rubio a Lavrov, Trump vuole un cessate il fuoco immediato

agenzia

'E' impegnato per la fine della guerra'

WASHINGTON, 17 MAG – Il segretario di Stato americano Marco Rubio nella telefonata con il ministro degli Esteri russo Lavrov gli ha trasmesso “un forte messaggio” di Donald Trump: gli Stati Uniti sono impegnati a porre fine in modo duraturo alla guerra tra Russia e Ucraina e il piano di pace globale proposto dagli Stati Uniti delinea la strada migliore da seguire. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Il Segretario ha sottolineato anche l’appello di Trump per un cessate il fuoco immediato e la fine delle violenze.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA