Rubio, autori massacri in Siria siano ritenuti responsabili

agenzia

Il segretario di stato condanna gli atti contro le minoranze

NEW YORK, 09 MAR – Il segretario di Stato americano Marco Rubio condanna i “massacri” delle minoranze in Siria e chiede che l’amministrazione ad interim guidata da Ahmad Sharaa (al-Jolani) chieda conto dei responsabili. “Le autorità provvisorie della Siria devono ritenere responsabili gli autori di questi massacri contro le comunità minoritarie siriane”, ha detto Rubio in una nota.

