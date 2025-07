Rubio chiede a governo Siria di contenere ‘jihadisti violenti’

agenzia

'Punisca responsabili, anche se tra le loro fila'

WASHINGTON, 19 LUG – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiesto al governo siriano di impedire l’arrivo di “jihadisti violenti” nel sud del Paese, teatro di sanguinosi scontri tra comunità la scorsa settimana. Le autorità siriane devono usare “le loro forze di sicurezza per impedire allo Stato Islamico e ad altri jihadisti violenti di entrare nella regione e commettere massacri”, ha scritto Rubio su X. L’Isis ha preso il controllo di vaste aree del territorio siriano e iracheno all’inizio della guerra civile, scoppiata nel 2011, proclamando la creazione di un “califfato” transfrontaliero nel 2014. Le forze curde siriane, sostenute dagli Stati Uniti, lo hanno sconfitto nel 2019, ma i jihadisti hanno mantenuto una presenza, in particolare nel vasto deserto siriano. Le forze governative “devono anche chiamare a rispondere delle proprie azioni e assicurare alla giustizia chiunque sia responsabile di atrocità, anche all’interno delle proprie fila”, ha scritto il diplomatico statunitense. “Anche i combattimenti tra gruppi drusi e beduini nella regione devono cessare immediatamente”, ha chiesto. La violenza tra gruppi drusi e beduini sunniti, scoppiata il 13 luglio nella regione di Sweida, nella Siria meridionale, ha causato 940 morti, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr) con sede a Londra. Il governo siriano ha annunciato un cessate il fuoco nella provincia di Sweida e ha iniziato a ridispiegare le forze nel tentativo di ristabilire la pace, ma i giornalisti dell’Afp hanno continuato a osservare spari, incendi e saccheggi per tutto il giorno. Secondo l’Sohr, i combattenti drusi hanno ripreso il controllo della città di Sweida, ma i combattimenti continuano nel resto della provincia.

