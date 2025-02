agenzia

'Trump ha chiaramente espresso la sua visione sulla Striscia'

TEL AVIV, 16 FEB – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato, in una dichiarazione congiunta con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu a Gerusalemme che il presidente statunitense Donald “Trump ha chiaramente espresso la sua visione per Gaza: Hamas non può continuare a essere la forza dominante lì”.

