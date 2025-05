Rubio, ‘il giudice brasiliano Moraes a rischio sanzioni Usa’

agenzia

Il Segretario di Stato lo ha detto in un'udienza alla Camera

BRASILIA, 21 MAG – Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha affermato che “esiste una grande possibilità” che il governo del presidente Donald Trump imponga sanzioni al giudice della Corte suprema brasiliana (Stf) Alexandre de Moraes. Lo riporta il sito all news brasiliano R7 precisando che Rubio ha risposto ad una domanda diretta del deputato repubblicano Cory Mills, della Florida, durante un’udienza del Comitato per le Relazioni Estere della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, a Washington. “Signor Segretario (di Stato), come certamente saprà c’è un allarmante declino dei diritti umani in Brasile. Abbiamo visto una censura generalizzata, persecuzione politica contro tutta l’opposizione, inclusi giornalisti e cittadini comuni. Quello che stanno facendo ora è un’imminente arresto politicamente motivato dell’ex presidente (Jair) Bolsonaro. Questa repressione ha già superato i confini del Brasile, colpendo persone sul suolo americano. Un articolo del Financial Times del 2023 ha affrontato questo tema. Cosa intende fare? Pensa di sanzionare il ministro della Corte Suprema Alexandre de Moraes ai sensi della Legge Magnitsky?”, ha chiesto Mills a Rubio. “Questo è attualmente in fase di analisi e c’è una grande possibilità che accada”, ha risposto il segretario di Stato statunitense. La Legge Magnitsky autorizza il governo degli Stati Uniti a congelare beni, bloccare attivi e negare visti a persone di qualsiasi paese coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani tra cui le detenzioni arbitrarie e la corruzione significativa, incluse tangenti, deviazione di risorse pubbliche e schemi di riciclaggio. Le sanzioni si applicano sia alle persone fisiche sia, in alcuni casi, ad organizzazioni associate alle violazioni.

