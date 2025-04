Rubio, in settimana capiremo se Mosca e Kiev vogliono pace

agenzia

'E' complicato ma solo Trump può mettere fine alla guerra'

NEW YORK, 27 APR – “Questa settimana cercheremo di determinare se tutte” la Russia e l’Ucraina “vogliono veramente la pace e quanto sono ancora vicine o lontane dopo circa 90 giorni di tentativi. Questo è quello che cercheremo di determinare questa settimana. E’ complicato, se fosse stata una guerra facile da far finire sarebbe stata finita da altri tempo fa ma al momento l’unico che può portare le due parti insieme per mettere fine alla guerra è Donald Trump”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un’intervista a Nbc.

