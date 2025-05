Rubio, India e Pakistan trovino soluzioni per de-escalation

agenzia

Offerta assistenza Usa per colloqui costruttivi

ROMA, 10 MAG – Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha esortato India e Pakistan a trovare soluzioni per una de-escalation del conflitto: lo ha reso noto il Dipartimento di Stato, come riporta il Guardian. Rubio ha anche offerto l’assistenza degli Stati Uniti per avviare colloqui costruttivi al fine di evitare futuri conflitti.

