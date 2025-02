Rubio, ‘Nato non è in pericolo ma alleati facciano di più’

agenzia

'Alcuni Paesi hanno a malapena un esercito e non spendono'

WASHINGTON, 26 FEB – Marco Rubio assicura che la Nato non è in pericolo ma gli alleati “devono fare di più”. In un’intervista a ‘Fox & Friends’ il segretario di Stato americano ha affermato che “l’unica cosa che mette in pericolo la Nato è il fatto che abbiamo alleati che hanno a malapena un esercito o i cui militari non sono molto capaci perché hanno passato 40 anni senza spendere soldi nella difesa”.

