Rubio, non chiediamo a Santo Domingo di ricevere troppi migranti

Segretario Stato Usa difende politica di Abinader su Haiti

SANTO DOMINGO, 06 FEB – A Santo Domingo, Repubblica Dominicana, ultima tappa del suo viaggio che lo ha visto visitare Panama, El Salvador, Guatemala e Costa Rica nell’ultima settimana, il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha incontrato il presidente dell’isola caraibica, Luis Abinader. Lo riporta il sito in lingua spagnola di Voice of America. “Nessun paese al mondo può tollerare questo e non si può chiedere a questo paese di accettare un’ondata migratoria così massiccia”, ha detto Rubio nel corso di una conferenza stampa congiunta parlando della crisi migratoria che affronta la Repubblica Dominicana a causa dell’instabilità ad Haiti. Il segretario di Stato ha insistito sul fatto che la soluzione deve venire dalla stessa Haiti e che la comunità internazionale deve fare di più per pacificare il paese vicino, dominato dalle gang armate. “Il primo obiettivo – ha detto – è pacificare e porre fine a questa situazione. L’unica opzione praticabile è la missione multinazionale guidata dal Kenya, che continueremo a sostenere”, confermando lo stanziamento di 40 milioni di dollari per finanziarla. “Haiti sta affondando, mentre una parte importante della comunità internazionale osserva passivamente dalla riva”, ha avvertito Abimader, che per frenare il flusso migratorio ha costruito un muro al confine con Haiti. Il presidente della Repubblica Dominicana ha poi fatto un appello alla comunità internazionale affinché finanzi maggiormente la forza di sicurezza multinazionale che opera nel martoriato Paese confinante.

