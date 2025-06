Rubio, non sapremo per giorni se Iran ha spostato l’uranio

agenzia

'L'Iran non sfiderà Trump, ancora disposti a parlare'

WASHINGTON, 22 GIU – “Nessuno saprà per giorni” se Teheran abbia spostato parte del suo materiale nucleare prima degli attacchi americani sui siti iraniani. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un’intervista alla Cbs. “L’Iran non sfiderà Donald Trump”, ha detto ancora Rubio a Fox News precisando che gli Stati Uniti sono pronti a parlare con Teheran e che “l’offerta è ancora valida”.

