'E risolvere il conflitto in maniera accettabile per tutti'

ROMA, 18 FEB – Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha affermato a Riad che tutte le parti devono fare concessioni per far finire la guerra in Ucraina e risolvere il conflitto in maniera accettabile per tutti.

