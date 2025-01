Rugby: gli azzurri per il raduno verso il Sei Nazioni 2025

agenzia

30 convocati da Quesada, a Roma da domenica 19 gennaio

ROMA, 10 GEN – Gonzalo Quesada, ct della Nazionale di rugby maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Roma – in calendario a partire da domenica 19 gennaio – in preparazione del Sei Nazioni 2025, nel quale l’Italia esordirà l’1 febbraio affrontando la Scozia in trasferta ad Edimburgo. Trenta gli atleti convocati dallo staff tecnico azzurro, suddivisi per la prima settimana di preparazione al torneo di rugby più antico del mondo in diciassette avanti e tredici trequarti, cui si aggiungono quattro atleti invitati a partecipare agli allenamenti: Muhamed Hasa, Matteo Canali, Tommaso Di Bartolomeo e Giulio Bertaccini. Tra i rientri in mischia quello del pilone destro Giosuè Zilocchi, assente per infortunio durante le Autumn Nations Series, mentre il pilone sinistro Rizzoli torna a far parte del gruppo come convocato dopo l’invito ricevuto per la finestra autunnale e già nel giro azzurro durante la gestione Crowley. Indisponibile per squalifica Mirco Spagnolo. In seconda e terza linea confermato il blocco della scorsa finestra internazionale, con il solo Andrea Zambonin fuori per infortunio. In mediana si rivede il numero nove Stephen Varney, che durante il corso della stagione ha lasciato Gloucester per spostarsi a Vannes trovando nel massimo campionato francese maggiore minutaggio, mentre tra le aperture Tommaso Allan – indisponibile a Genova e Torino contro Georgia e Nuova Zelanda – è il veterano del gruppo azzurro con i suoi ottantuno caps all’attivo e gli oltre 500 punti realizzati con l’Italia, secondo miglior marcatore italiano di tutti i tempi ed il più prolifico nel Torneo (165 punti). Nei trequarti torna l’ala delle Zebre Simone Gesi, che ha collezionato il suo unico cap in Nazionale proprio contro la Scozia, nell’edizione 2023 del Sei Nazioni, con il pari ruolo Louis Lynagh – recentemente sottoposto a intervento chirurgico – ai box per infortunio. Questa la lista dei convocati dell’Italia: – PILONI Simone Rerrari (Benetton Rugby, 59 caps) Danilo Fischetti (Zebre Parma, 47 caps) Marco Riccioni (Saracens, 30 caps) Luca Rizzoli (Zebre Parma, esordiente) Giosuè Zilocchi (Benetton Rugby, 22 caps) – TALLONATORI Gianmarco Lucchesi (Toulon, 28 caps) Giacomo Nicotera (Stade Francais, 28 caps) – SECONDE LINEE Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 47 caps) Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 4 caps) Dino Lamb (Harlequins, 9 caps) Federico Ruzza (Benetton Rugby, 59 caps) – TERZE LINEE Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 23 caps) Alessandro Izekor (Benetton Rugby, 6 caps) Michele Lamaro (Benetton Rugby, 43 caps) Sebastian Negri (Benetton Rugby, 58 caps) Ross Vintcent (Exeter Chiefs, 9 caps) Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 27 caps) – mediani di mischia Alessandro Garbisi (Benetton Rugby, 13 caps) Martin Page-Relo (Lione, 13 caps) Stephen Varney (Vannes, 30 caps) – MEDIANI DI APERTURA Tommaso Allan (Perpignan, 81 caps) Paolo Garbisi (Toulon, 42 caps) Leonardo Marin (Benetton Rugby, 13 caps) – CENTRI Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 41 caps) Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 23 caps) – ali/estremi Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 23 caps) Latt Gallagher (Benetton Rugby, 2 caps) Simone Gesi (Zebre Parma, 1 cap) Monty Ioane (Lione, 35 caps) Jacopo Trulla (Zebre Parma, 12 caps).

