Runjaic, a Bergamo l’Udinese non parte battuta

Nuovo stop per Sanchez, non si sa quando rientrerà

UDINE, 08 NOV – “Non ci sono mai partite semplici, l’Atalanta è una squadra di assoluto valore. Contro lo Stoccarda ha fatto una gara straordinaria, mettendo in campo idee e principi con grande disciplina, si vede che ci sono tanti anni di lavoro alle spalle. Ha grande qualità, gioca bene nelle due fasi. Sta attraversando un grande periodo di forma”. E’ quanto ha sostenuto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, in vista del lunch match di domenica della sua Udinese a Bergamo. “Sappiamo bene cosa ci aspetterà, ma non vorrei definire l’Atalanta come l’avversario più difficile che potevamo trovare – ha aggiunto -. Dobbiamo cercare di resistere, rispondere al fuoco col fuoco, affermarci nei duelli, senza mai dimenticare i nostri principi di gioco”. “Non dobbiamo perdere la rotta, sarà importante restare in partita e mettere energia contro l’Atalanta, se non lo facciamo succedono cose come quelle viste con la Juventus – ha aggiunto -. Quando non facciamo le cose al massimo si perdono i duelli, le seconde palle e così contro queste squadre diventa difficile. Ogni avversario può metterci in difficoltà se non diamo tutto: so cosa c’è da fare, su cosa lavorare, ne parlo molto con la squadra e con i giocatori”. Per Runjaic, l’Atalanta non è solo Retegui: “I giocatori dovranno adattarsi alle diverse situazioni, anche questo è un processo: a volte nel corso di questa stagione non siamo stati maturi al punto giusto, si matura giocando partita dopo partita, conoscendo al meglio i compagni, i meccanismi della squadra. Dobbiamo credere maggiormente in noi stessi”. Circa l’infermeria, Thauvin viaggia verso il 100%, Kristensen si è riunito alla squadra, Ekkelenkamp ha smaltito l’influenza, ma le cattive notizie arrivano da Sanchez e dalla ricaduta del problema al polpaccio. “Si sono allungati i tempi di recupero – ha annunciato il tecnico tedesco -. Non si può prevedere quando sarà disposizione. Sta lavorando duramente ogni giorno. Ci sentiamo spesso, ha tanta voglia di tornare in campo. Accettiamo questa situazione e saremo ancora più contenti quando lo riavremo”.

