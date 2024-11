Runjaic, a Empoli ci aspetta partita intensa

agenzia

'Subiscono poche reti, l'Udinese ha tante opzioni in attacco'

UDINE, 23 NOV – “Possiamo fare tutto, con due o tre attaccanti ma deve funzionare la nostra squadra. Sappiamo bene che l’Empoli difende molto bene subendo pochi gol ma non segnandone molti. Porta molti giocatori in fase offensiva con lanci lunghi. Sono pericolosi, possono giocare sul nostro stesso livello e perciò sarà una partita intensa e dovremo essere in grado di raccogliere il maggior numero di punti possibili”. Lo ha detto Kosta Runjac, in conferenza stampa, presentando il primo posticipo del lunedì sera della sua Udinese. “Se metteremo in campo la stessa organizzazione vista a Bergamo, credo che possiamo fare punti – ha aggiunto -. Payero si è infortunato in seguito a uno scontro in allenamento e non sarà a disposizione per due o tre settimane. Però ci sono giocatori come Ekkelenkamp e Atta che sono in ottima forma. Dopo la pausa per le Nazionali abbiamo molte scelte a disposizione. A mio avviso ci sono molte cose positive, ma dobbiamo superare presto questa fase in cui non abbiamo incamerato punti”. Analizzando la difesa, l’allenatore tedesco ha sottolineato di essere molto contento di Kristensen “che ha un grande potenziale, è molto veloce e agile e credo che ci darà un grande contributo. Abbiamo diverse opzioni. Mi piace molto anche Solet – che sarà a disposizione soltanto dal primo gennaio – perché è aggressivo anche quando ha la palla tra i piedi così come Touré che sta lavorando molto bene. Isaak è alla sua prima stagione qui e questo impatta sui dettagli. Abbiamo giocato dodici partite in Serie A e due in Coppa Italia e per fare un bilancio abbiamo sbagliato solo a Roma e il secondo tempo a Venezia. Sono errori che non devono più capitare ma fa parte del processo. Siamo sulla strada giusta e la squadra mi segue. Potremo migliorare anche in altre fasi”. Nessuna anticipazione sul modulo che sarà adottato in Toscana: “Abbiamo lavorato anche sulla difesa a 4, ogni sistema di gioco ha dei vantaggi e degli svantaggi ma il fattore decisivo è l’energia. Con la difesa a 4 possiamo anche provare il tridente”. A questo proposito, ha spiegato che davanti “c’è molta concorrenza, i giocatori devono essere ben coscienti del fatto che devono mostrare tutto il loro potenziale durante la settimana. Ho bisogno di tutti i giocatori e ci siamo allenati con buon ritmo. Li valuto in maniera lucida, Brenner nelle ultime gare non ha giocato molto ma adesso sta a lui meritarsi di nuovo un posto. Ultimamente lo vedo bene in allenamento, in forma e non ha mollato la presa. Ma abbiamo anche Thauvin, Davis, Lucca, Iker Bravo”. Passaggio finale su Sanchez: “Bisogna sempre guardare avanti, lui è contento di essere nello spogliatoio e si allenerà individualmente ancora per un po’. Non vi posso dare tempistiche ma credo che, alla peggio, a gennaio potrà tornare. Lui è molto positivo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA