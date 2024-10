Runjaic, gli arbitri sbagliano ma anche noi

agenzia

Per il tecnico dell'Udinese "i primi 40' vicini alla perfezione"

VENEZIA, 30 OTT – “Gli episodi arbitrali che ci sono stati contrari sono solo una parte della partita, avevano la possibilità di chiuderla, ma non lo abbiamo fatto e poi abbiamo concesso una rete troppo facile, che li ha fatti tornare in partita”. Lo ha sostenuto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo aver subito la rimonta da 0-2 a 3-2 a Venezia. “I primi 40 minuti hanno rasentato la perfezione e per questo il rammarico è ancora più grande per l’esito finale – ha precisato -. Adesso pensiamo alla prossima gara ma chiediamo rispetto: siamo un Club medio ma solido, bisogna riflettere su alcune decisioni che ci hanno penalizzato. Ma dobbiamo anche essere coscienti che non non possiamo cambiare le scelte degli arbitri. Sono felice per la prima rete in Serie A di Iker Bravo, un ragazzo e un calciatore molto forte. E siamo contenti anche del rientro di capitan Thauvin, che ci darà tanto nei prossimi match”.

