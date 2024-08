Runjaic, il mercato? concentrati solo sul Como

agenzia

Tecnico Udinese non ammette distrazioni, 'il focus è domenica'

TRIESTE, 30 AGO – “Il mercato non ci ha distratto, siamo concentrati solo sulla partita con il Como”. Parola di Kosta Runjaic che ha presentato, in conferenza stampa, la seconda sfida casalinga consecutiva della sua Udinese. “Affrontiamo una squadra con grandi personalità, conosciamo i loro punti di forza e il loro gioco – ha aggiunto – Li allena Fabregas, che è stato un gran giocatore. Pratica un calcio davvero interessante, fatto di tanti passaggi brevi e veloci. Loro stanno crescendo, come d’altronde anche noi. Vogliamo mettere in campo quello che abbiamo preparato in settimana. Arrivare alla pausa per le nazionali con 7 punti sarebbe un grande risultato, ma non voglio pensarci troppo, l’obiettivo è vincere il più possibile ma dobbiamo continuare a lavorare intensamente. È come quando un bambino muove i primi passi, magari sono barcollanti, poi acquisisce sicurezza; ecco noi dobbiamo pensare passo dopo passo restando coesi, se penseremo troppo in là, cadremo”. “Oggi il focus è sulla gara di domenica per poi lavorare nella pausa per le nazionali – ribadisce l’allenatore dei friulani – vincere con il Como avrebbe più significati oltre ai tre punti, ma affrontiamo una formazione che è coraggiosa, lo ha dimostrato anche con la Juventus”. In avanti, oltre ai complimenti per Lucca – “farà strada” – e Brenner – “ha un potenziale enorme” – l’allenatore tedesco annuncia l’imminente debutto di Iker Bravo, mentre per Pizarro ci vorrà ancora un po’ di pazienza. Quanto alla difesa, il tecnico ha ancora dubbi su come sostituire Perez in partenza verso Porto, con Kristensen in fase di recupero – pronto solo per la panchina – l’indiziato è Kabasele.

