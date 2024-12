Runjaic, Napoli più forte, sconfitta meritata

agenzia

C'è ancora troppo divario con queste squadre

UDINE, 14 DIC – “E’ stata una partita molto intensa, nel primo tempo abbiamo resistito bene e chiuso gli spazi, ma ci è costato molte energie e alla fine abbiamo pagato lo sforzo. Abbiamo perso, meritatamente, contro una squadra che aveva in campo otto giocatori che un anno e mezzo fa ha vinto lo scudetto con 90 punti. Loro hanno giocato meglio e sono una delle squadre migliori d’Europa”. E’ il commento di Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla sconfitta interna subita dalla sua Udinese dal Napoli. “Per battere questo Napoli serviva la giornata perfetta – ha aggiunto – quelle in cui funziona tutto. Al momento c’è ancora troppo divario con queste squadre”.

