Runjaic ‘Udinese salva e niente crisi, ritroviamo la fiducia’

agenzia

Lucca e Thauvin out, emergenza in attacco: gioca Iker Bravo

UDINE, 19 APR – “Lucca si è aggiunto alla lista degli indisponibili, lavoreremo in maniera intensa per riaverlo il prima possibile. Thauvin ha fatto passi in avanti, però ha avuto qualche piccolo fastidio, non si è ancora allenato con la squadra e non è a disposizione. Davis, invece, si è allenato con noi, migliorando di giorno in giorno. Presumibilmente sarà convocato con il Torino, non sarà titolare ma è importante averlo in panchina. Davanti penso che giocherà Iker Bravo”. Lo ha reso noto l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il posticipo di Pasquetta contro il Torino. “Abbiamo subito quattro sconfitte e vogliamo rimediare subito – ha assicurato -. Affrontiamo una squadra che ha i nostri stessi punti. Si sono rinforzati bene a gennaio. Adesso sta a noi migliorare ciò che non abbiamo fatto di buono. So che si presta più attenzione a ciò che non funziona, ma mancano ancora 6 gare e possiamo vincere per guadagnare di nuovo fiducia, portando a casa punti da Torino. Possiamo tornare al successo solo se giocheremo da squadra”. Il tecnico tedesco ha poi analizzato alcuni dettagli. “Se si parla di prestazione, bisogna prendere un’analisi generale della prestazione ma che varia di partita in partita. Il gol per esempio che abbiamo subito con il Verona ha cambiato l’inerzia della nostra gara, così come l’errore di Lucca con il Genoa. Vi sono determinate cose che risultano decisive dalle quali appunto dipende il risultato. Se si è negativi, magari non si prendono le decisioni giuste. Non abbiamo sfruttato le situazioni e ora dobbiamo tenere il giusto equilibrio. Non dobbiamo cambiare cosa ci sta mancando bensì dobbiamo attuare bene tutto quello che dovremmo fare in questi momenti”. “Non mi piace perdere, sono ambizioso anche l’obiettivo minimo della salvezza è raggiunto – ha concluso l’allenatore dei bianconeri friulani -. Devo dire che questo è positivo: negli ultimi anni, l’Udinese non è stata in Europa, ha giocato sempre per salvarsi. Abbiamo subito un filotto negativo di risultati ma con cose positive su cui lavorare. Si è parlato di crisi, ma per una squadra già salva non so se si possa usare questo termine. Se la squadra corresse meno mi preoccuperei: accolgo le critiche, ma proteggere i miei calciatori fa parte del mio lavoro, non ho la sensazione di una squadra che corre meno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA