Runjaic, vittoria meritata, giocato aggressivamente

A Udine potremo toglierci più di qualche soddisfazione

UDINE, 24 AGO – “Sono soddisfatto della prestazione della mia squadra: ha aiutato segnare all’inizio, ma abbiamo giocato in maniera aggressiva, un fattore importante quando affronti una buona squadra come la Lazio, è una vittoria meritata”. Lo ha detto Kosta Runjiaic, in conferenza stampa, commentando la vittoria sulla Lazio. “Dobbiamo mettere una pietra sopra alla sofferta scorsa stagione e guardare a futuro – ha aggiunto – dobbiamo goderci questo momento. Dedichiamo questo successo ai nostri tifosi, ma adesso dobbiamo mettere la testa subito alla prossima gara casalinga, tra una settimana. Abbiamo la sensazione che a Udine potremo toglierci più di qualche soddisfazione”.

